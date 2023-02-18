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23:22, 18 февраля 2023Россия

В Госдуме заявили о превращении Евросоюза в «американскую резервацию»

Депутат Шеремет: ЕС превратился в «американскую резервацию», утратив самостоятельность
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Евросоюз (ЕС) превратился в «американскую резервацию», утратив самостоятельность. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказавшей, что страны ЕС и Соединенные Штаты начали разрабатывать санкции против России до начала спецоперации на Украине.

«Это циничное заявление, которое доказывает, что страны Евросоюза утратили свою былую самостоятельность и сегодня — это американская резервация, которая находится под жестким надзором со стороны США и НАТО», — отметил Шеремет. По его словам, спецоперация помешала долгосрочному и продуманному плану Вашингтона по развалу России и ее экономики.

Депутат подчеркнул, что, придерживаясь проамериканской политики, страны ЕС вредят собственным народам, ущемляя их интересы. «Страх и раболепие европейцев перед США толкает их совершать фактически суицидный поступок — провоцировать развязывание масштабной войны с еще недавно дружественной Россией», — указал он. Шеремет добавил, что на сегодняшний день «успешная экономика ЕС канула в Лету» из-за влияния Вашингтона.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции против России на случай конфликта на Украине начали разрабатывать за два месяца до спецоперации. Она подчеркнула, что ЕС и США надеялись избежать применения ограничений.

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Варвара Кузьмина
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