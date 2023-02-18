Минобороны отчиталось о ведении боев на херсонском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении четырех гаубиц «Гвоздика» ВСУ на херсонском направлении

Российские войска уничтожили четыре самоходные гаубицы Гвоздика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в субботу, 18 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки на данном направлении Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ.

Накануне российские войска за сутки уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что бои на данном направлении велись силами Западной группировки российских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).