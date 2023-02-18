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14:50, 18 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о ведении боев на херсонском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении четырех гаубиц «Гвоздика» ВСУ на херсонском направлении
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские войска уничтожили четыре самоходные гаубицы Гвоздика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в субботу, 18 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что за сутки на данном направлении Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили до 20 военнослужащих ВСУ.

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Накануне российские войска за сутки уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что бои на данном направлении велись силами Западной группировки российских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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