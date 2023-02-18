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01:17, 18 февраля 2023Экономика

Евросоюзу предрекли более трудную зиму в следующем году

Глава МЭА Бирол предрек Евросоюзу следующую зиму тяжелее текущей
Фатих Бирол

Фатих Бирол. Фото: Johanna Geron / Reuters

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Евросоюз ожидает более трудная зима в следующем, 2024 году. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Бирол заявил, что оценил действия Евросоюза для преодоления газового кризиса текущей зимой. Он предрек Европе более сложный сезон в следующем году. Глава МЭА также призвал «создать новый генеральный план для европейской промышленности», однако он не раскрыл детали своего предложения.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала дефицит и подорожание газа следующей зимой. Предполагается, что в 2024 году Европу ожидают повышенные иски инфляции, поскольку «ценовое давление может оказаться более внушительным, чем ожидалось».

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Марина Совина
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