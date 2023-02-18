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16:44, 18 февраля 2023Силовые структуры

В Крыму полицейские задержали бездомного в форме украинского полка «Азов»

Mash: в Крыму полицейские задержали бездомного в форме «Азова»

Фото: Shutterstock

В Крыму полицейские задержали бездомного, который был одет в форму украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину остановили в районе села Пироговка, когда он шел пешком до Симферополя. По словам бездомного, он нашел обмундирование и долго думал, стоит ли его брать. Задержанный сообщил, что старая одежда износилась, поэтому он подобрал форму и срезал шевроны.

В настоящий момент правоохранители выясняют, откуда у него такая находка и тот ли он, за кого себя выдает.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали 46-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), причастного к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД).

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Варвара Кошечкина
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