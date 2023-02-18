В Европе не обнаружили исправных танков для передачи Украине

Глава МО Британии Уоллес: в Европе обнаружили, что у них нет исправных танков для Украины

Глава Минобороны (МО) Великобритании Бен Уоллес заявил, что после решения о поставках Украине танков многие европейские страны обнаружили, что у них нет для этого исправных бронированных боевых машин. Об этом он сообщил в интервью журналу Spiegel.

«Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — сказал политик.

Министр обороны пояснил, что НАТО пришлось осознать, что за последние 30 лет их армии оказались истощены. Он добавил, что цифры, показывающие сколько танков есть у каждой страны, на самом деле разошлись с реальностью.

Также Уоллес подчеркнул, что танки не являются чудо-оружием, которое позволит немедленно победить в конфликте, однако боевые машины усилят Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц разочаровался позицией союзников Германии по поставкам танков на Украину и упрекнул в том, что они не смогли направить их Киеву, после того как в течение нескольких месяцев убеждали Берлин сделать это.