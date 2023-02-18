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07:32, 18 февраля 2023Мир

Шольц упрекнул союзников Германии за позицию по поставкам танков Киеву

FT: Шольц разочаровался позицией союзников Германии по поставкам танков на Украину
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Peter Kneffel/ Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разочаровался позицией союзников Германии по поставкам танков на Украину и упрекнул в том, что они не смогли направит их Киеву, после того как в течение нескольких месяцев убеждали Берлин сделать это, пишет газета Financial Times (FT).

Во время выступления политика на Мюнхенской конференции по безопасности его спросили, не подталкивает ли он теперь другие страны к поставкам тяжелого вооружения, хотя сам долгое время подвергался критике за нерешительность в этом вопросе.

«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так сильно призывал [меня] действовать», — ответил Шольц.

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Издание отмечает, что комментарии канцлера подчеркнули растущее разочарование Германии своими союзниками, поскольку на него несколько месяцев оказывали давление с целью создать и возглавить консорциум стран, способных поставлять в Украину боевые танки Leopard немецкого производства. Теперь, когда Берлин согласился передать Киеву 14 единиц Leopard 2, немногие страны сделали аналогичный шаг.

В своем выступлении Шольц призвал «всех, кто может поставить основные боевые танки, действительно сделать это». Он добавил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок будут использовать Мюнхенскую конференцию, чтобы побудить союзников выполнить свои обязательства по танкам.

Ранее власти Украины пожаловались на нежелания Берлина помогать с передачей танков Leopard 1 и Leopard 2. Президент страны Владимир Зеленский признался, что ему эмоционально тяжело вести дебаты о военной поддержке Киева.

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Марина Совина
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