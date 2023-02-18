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17:50, 18 февраля 2023Силовые структуры

Подстрелившим начальника МУРа предъявили обвинение

СКР предъявил обвинения двоим мужчинам, захватившим заложников в магазине Москвы
Начало событий в новости Начальника МУР ранили при освобождении заложницы в московском магазине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следователи предъявили обвинение двоим мужчинам, захватившим заложников во время ограбления цветочного магазина в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Фигурантам инкриминируются преступления, предусмотренные статьями 206 УК РФ («Захват заложника») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органах»). Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

В рамках расследования дела ночью были проведены обыски по местам жительства мужчин в Московской области. Будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы.

Следователи установили маршрут передвижения обвиняемых с момента прибытия в Москву.

По данным следствия, 17 февраля двое мужчин 1978 и 1981 годов рождения в магазине на улице Таганская под угрозой применения оружия захватили двух женщин. Младший из них выстрелил из оружия и ранил сотрудника полиции.

Ранее 18 февраля стало известно, что начальник Московского уголовного розыска (МУР) столичного главка МВД генерал-майор Сергей Кузьмин получил огнестрельное ранение в руку при освобождении заложницы в цветочном магазине в центре Москвы.

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Любовь Ширижик
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