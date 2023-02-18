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14:40, 18 февраля 2023Силовые структуры

Начальника МУР ранили при освобождении заложницы в московском магазине

Начальник МУР генерал Кузьмин получил ранение при освобождении заложницы в магазине Москвы

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Начальник Московского уголовного розыска (МУР) столичного главка МВД генерал-майор Сергей Кузьмин получил огнестрельное ранение в руку при освобождении заложницы в цветочном магазине в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

Полицейский был госпитализирован, уточняет Baza. После осмотра врачи отпустили его из больницы домой, передает Telegram-канал 112. Ранение в руку оказалось легким.

В правоохранителя выстрелил один из грабителей, ворвавшихся в цветочный магазин, расположенный на Таганской улице. Двое преступников познакомились на стройке и решили пойти на грабеж. Один из них угнал у бывшей жены автомобиль, и на нем грабители приехали в центр столицы.

Вбежав в магазин, они потребовали у продавщицы деньги, но охранник успел нажать тревожную кнопку. После прибытия полиции преступники взяли женщину в заложники. После спецоперации силовиков ее освободили, она не пострадала.

На допросе задержанные преступники не смогли объяснить свой поступок. По факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.

Кузьмин был назначен на пост начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве указом президента России Владимира Путина в 2018 году.

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Любовь Ширижик
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