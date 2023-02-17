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21:52, 17 февраля 2023Россия

Спецназ в Москве задержал удерживавшего заложников мужчину

Спецназ в Москве задержал мужчину, который взял в заложники посетителей магазина цветов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Полиция в Москве задержала мужчину, который удерживал посетителей магазина цветов на улице Таганской. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, спецназ задержал мужчину, который удерживал в магазине двух посетителей. Охранник магазина успел нажать тревожную кнопку. О том, что неизвестный взял в заложники людей в магазине, стало известно вечером в пятницу, 17 февраля. Источник уточнил, что мужчина отпустил девушку. При этом точное число заложников ранее не называлось.

В сентябре 2022 года в московском районе Гольяново пенсионер взял в заложники 12-летнего ребенка и жестоко избил его в своей квартире из-за того, что его раздражал смех мальчика. Двое школьников возле жилого дома на Щелковском шоссе сидели на лавочке и смеялись, что вызвало раздражение у пожилого человека.

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Марина Совина
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