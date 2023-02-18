МИД Франции пообещал Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar

Глава МИД Франции Колонна пообещала Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar

Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом рассказала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет ТАСС.

Она обратилась к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову. «Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее», — пообещала политик. Она уточнила, что все европейские страны должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

Ранее стало известно, что Франция поставит легкие колесных разведывательные танки AMX-10 RC для Украины в феврале.