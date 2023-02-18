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00:24, 18 февраля 2023Мир

МИД Франции пообещал Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar

Глава МИД Франции Колонна пообещала Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar
Катрин Колонна

Катрин Колонна. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Париж ускорил производство вооружений, в связи с чем Киев может рассчитывать на скорые поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Об этом рассказала министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет ТАСС.

Она обратилась к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову. «Дополнительные САУ Caesar вы получите скоро, поскольку мы теперь производим быстрее», — пообещала политик. Она уточнила, что все европейские страны должны адаптировать свои экономики под ускоренное изготовление оружия.

Ранее стало известно, что Франция поставит легкие колесных разведывательные танки AMX-10 RC для Украины в феврале.

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Марина Совина
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