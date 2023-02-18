В Китае заявили о существовавшей возможности избежать кризиса на Украине

Постпред КНР Цзюнь: кризиса на Украине можно было избежать, выполнив минские соглашения

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о существовавшей возможности избежать кризиса на Украине. По его словам, сложившейся ситуации могло не быть, если бы все положения минских соглашений были выполнены, передает РИА Новости.

«Если бы все положения минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня», — подчеркнул дипломат.

Цзюнь указал, что конфликт на Украине является кульминацией противостояния в сфере безопасности в Европе, связанного с расширением НАТО на восток со времен холодной войны.

По мнению постпреда, стремление к абсолютной безопасности и сдерживанию силой определенной стороны является причиной, по которой положение в сфере европейской безопасности осложнилось.

Ранее Чжан Цзюнь заявил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры. Пекин считает, что к переговорам должны присоединиться США, Евросоюз и НАТО. Запад должен сесть за стол переговоров с Россией, «чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог исходя из принципа неделимости безопасности».

