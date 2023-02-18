В Госдепе заявили о попавшей в «идеальной шторм» Молдавии

Блинкен заявил, что США обеспокоены приписываемыми России планами в отношении Молдавии

США обеспокоены приписываемыми России планами дестабилизации обстановки в Молдавии, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность республики. Как уточнил представитель Госдепа, со стороны России якобы исходят заговоры с целью «попытаться дестабилизировать правительство» республики. Он уточнил, что молдавские власти «прилагают усилия для защиты от этого».

Блинкен уточнил, что Молдавия попала в «идеальный шторм в плане угроз, исходящих извне». Он пообещал помогать стране в экономической сфере, в проведении реформ в энергетическом секторе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны. Политик подчеркнула, что страна намерена продолжать придерживаться политики нейтралитета.