Кириенко назвал количество волонтеров движения «Мы вместе»

Сергей Кириенко назвал количество волонтеров и штабов движения «Мы вместе»

Движение «Мы вместе» насчитывает уже 250 тысяч волонтеров и три тысячи штабов по всей России. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на общероссийском семинаре для команд региональных волонтерских штабов, который проходит в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости.

«Уже больше 250 тысяч волонтеров движения "Мы вместе", более 3 тысяч штабов "Мы вместе" по всей нашей огромной стране», — сказал он, отметив, что это беспрецедентный размах работы.

«Результаты вашей работы не меряются ни штуками, ни рублями, ни даже тысячами тонн. Они меряются спасенными жизнями и верой в людей», — добавил Сергей Кириенко.