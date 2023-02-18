Журналист Херш усомнился в том, что США признают вину за подрыв «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш выразил сомнения в том, что США в конечном итоге признают свою вину за подрыв «Северных потоков», несмотря на то, что в трубопроводном бизнесе есть сообщество, которое точно знает о том, что именно случилось. Он этом он рассказал в интервью порталу consortiumnews.com.

«Последнее, что сделал бы Белый дом... Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут», — заявил он.

По его словам, американские власти будут продолжать оказывать давление на нужных людей для того, чтобы эта история не получила дальнейшее развитие. Херш уточнил, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество, которое в курсе того, что произошло и кто несет за это ответственность. Он добавил, что эти люди также будут замалчивать историю с «Северными потоками», поскольку они хотят в дальнейшем получать контракты.

Ранее Херш назвал самоубийственным мнение США о победе Украины над Россией. По его словам, в Киеве было очень много коррупции. Он заявил, что США «нужно было продавливать мир».