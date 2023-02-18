Журналист Херш оценил мнение США о победе Украины

Журналист Херш назвал самоубийственным мнение США о победе Украины над Россией

Автор статьи о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», американский журналист Сеймур Херш оценил мнение США о том, что Украина может выиграть в конфликте с Россией. Его слова приводит портал consortiumnews.com.

Херш назвал самоубийственным мнение США о победе Украины над Россией. По его словам, в Киеве было очень много коррупции. Он заявил, что США «нужно было продавливать мир».

«Нам надо было прийти к договоренности. Глупо было не заверить российское правительство сразу же, что мы не заинтересованы в принятии Украины в НАТО. НАТО в любом случае не хотела видеть Украину в своем составе из-за коррупции. Было совершено так много ошибок», — отметил он.