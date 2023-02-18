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04:16, 18 февраля 2023Мир

В Ливане рассказали об упреждающем ударе Путина по США

Al Mayadeen: решение президента Путина о спецоперации нарушило планы США по развалу России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин, приняв решение о начале спецоперации на Украине, нанес по США упреждающий удар. С таким мнением выступил Ахмед Муса Хомани для издания из Ливана Al Mayadeen.

По мнению журналиста, Путин разгадал американский план, согласно которому с помощью украинской армии Вашингтон осуществил бы развал России. Чтобы предотвратить такую угрозу, российский лидер «совершил упреждающий удар».

«Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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