В Ливане рассказали об упреждающем ударе Путина по США

Al Mayadeen: решение президента Путина о спецоперации нарушило планы США по развалу России

Президент России Владимир Путин, приняв решение о начале спецоперации на Украине, нанес по США упреждающий удар. С таким мнением выступил Ахмед Муса Хомани для издания из Ливана Al Mayadeen.

По мнению журналиста, Путин разгадал американский план, согласно которому с помощью украинской армии Вашингтон осуществил бы развал России. Чтобы предотвратить такую угрозу, российский лидер «совершил упреждающий удар».

«Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — подчеркнул он.