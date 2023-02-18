Китай захотел увеличить число авиарейсов в Россию

Посол Ханьхуэй: Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в РФ

Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию, рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению автора, Пекин хочет увеличить число авиарейсов. заказы могли бы выполнять китайские компании. Эксперт призвал восстановить те рейсы, которые летали в Россию до пандемии. «Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов», — уточнил Ханьхуэй.

Ранее сообщалась, что европейские страны рискуют втянуть себя в украинский конфликт, если передадут Киеву истребители. По мнению аналитиков, если страны Европы предоставят Украине истребители, то это не только вызовет сильную реакцию со стороны России, но и втянет в кризис еще больше стран и обострит ситуацию в мире.