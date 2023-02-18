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13:53, 18 февраля 2023Мир

В Польше рассказали о планах после ухода Столтенберга с поста генсека НАТО

Премьер Польши Моравецкий: страны восточной части НАТО выдвинут кандидата на пост генсека

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны восточной части НАТО хотят выдвинуть совместного кандидата на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. О таких планах заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

«Мы как страны Центральной Европы, Восточной Европы — восточного фланга НАТО, работаем над выдвижением общего кандидата после ухода Йенса Столтенберга», — сказал польский премьер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но на прошедшем в марте саммите лидеры стран, входящих в альянс, приняли решение продлить его полномочия до 30 сентября 2023 года.

Ранее газета Politico со ссылкой на собственные источники сообщила, что Столтенберг может сохранить свой пост, и назвала его наиболее вероятной кандидатурой. При этом в издании подчеркнули, что есть и другие кандидаты на эту должность.

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Никита Абрамов
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