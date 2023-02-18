Советник Буша вспомнил о предупреждениях Обамы насчет России и Крыма

Советник Хэдли заявил, что администрация Буша предупредила Обаму насчет России и Крыма

Администрация 43-го президента США Джорджа Буша-младшего перед тем, как уйти в отставку, предупредила администрацию следующего главы государства Барака Обамы насчет существующих угроз со стороны России в отношении Крыма, Украины и Европы. Об этом сообщил советник Буша по национальной безопасности Стивен Хэдли в мемуарах «Передача полномочий», пишет РБК.

По словам Хэдли, команда Буша составила для своих преемников меморандум из 40 записок, в которых оценила ситуацию в мире на конец правления 43-го президента. В частности, в документе утверждалось, что Россия может «бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму», а также попытаться использовать зависимость Европы от поставок своих энергоносителей.

Кроме того, советники Буша-младшего предполагали, что Москва может задействовать некие политические средства, чтобы вбить клин между США и странами Европы, вспомнил Хэдли.

«Решимость России утвердить свой статус "великой державы" противоречит вызывающей тревогу неуверенности, которая присуща институциональным слабостям России», — отмечалось в меморандуме.

Ранее старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит рассказал, что Россия и Украина могут достичь консенсуса, при котором Киев откажется от попыток вернуть контроль над Крымом силовым путем.

