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14:17, 18 февраля 2023Россия

Кадыров рассказал об отношениях с Минобороны

Глава Чечни Кадыров заявил, что у него прекрасные слаженные отношения с Минобороны

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отношениях с Минобороны России. В своем Telegram-канале он сообщил об отсутствии разногласий с оборонным ведомством.

«У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ (...). Этот механизм работает как часы», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что, имея доступ к данным о ходе спецоперации и информации о потенциале российской армии, он может иметь собственное мнение, которое вправе высказать. «Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них. Мы пехотинцы. Выполним приказ любой ценой», — добавил Кадыров.

По словам политика, любое назначение в структуре Минобороны в сети начинают связывать с его предыдущими высказываниями. В связи с этим глава Чечни разъяснил, что им поддерживаются любые приказы, задачи, решения и назначения, произведенные верховным главнокомандующим.

18 февраля сообщалось, что Минобороны России за последние полгода сменило командующих в четырех из пяти военных округов.

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Варвара Кошечкина
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