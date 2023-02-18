В Китае рассказали о стратегической самостоятельности Евросоюза

Global Times: конфликт на Украине пробудил у Евросоюза стратегическую самостоятельность

Украинский конфликт негативно отразился на Европейском союзе (ЕС) и пробудил у него чувство стратегической самостоятельности, заявил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун. Об этом пишет Global Times.

По мнению эксперта, ЕС хочет самостоятельности на фоне стремления США доминировать в Европе. «В Европе все-таки есть политики, которые хотели бы видеть мир более многополярным», — рассказал он.

По мнению профессора, Европа стала главной жертвой украинского кризиса. Помимо того, она разочарована США, которые втянули ЕС в состояние конфликта на выгоду Вашингтону, уточнил специалист. При этом Хайдун считает, что Евросоюз не может открыто противостоять США.

Ранее The Wall Street Journal писал, что экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе. Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить в США свое производство, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и поддержка правительства.