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22:31, 18 февраля 2023Мир

МИД Франции поблагодарил Россию за спасение своего гражданина

МИД Франции поблагодарил Россию за спасение француза Луки Монтея в Атлантическом океане
Лука Монтей

Лука Монтей. Кадр Минобороны России

МИД Франции поблагодарил российскую сторону за спасение своего гражданина Луки Монтея после крушения яхты в Атлантическом океане. Об этом рассказал глава пресс-службы посольства России в Париже Александр Макогонов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Как рассказал Макогонов, в адрес посольства пришло электронное письмо от родителей француза, в котором они выразили благодарность. «Стоит отметить, что после счастливого завершения всей этой истории в наш адрес также была направлена благодарность со стороны МИД Франции за взаимодействие», — добавил он.

Гражданин Франции Лука Монтей был спасен экипажем российского танкера «Кама» в конце января. Россияне оказали Монтею первую медицинскую помощь, а позже мужчину доставили в Южно-Африканскую Республику.

В декабре прошлого года пограничники спасли двух потерявшихся рыбаков в Баренцевом море восточнее Териберки. Судно потеряло ход в пятницу, 16 декабря. У одного из рыбаков оказались обморожены руки и ноги.

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Марина Совина
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