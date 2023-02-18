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22:17, 18 февраля 2023Культура

Коллекционер перепутал скульптуру с воздушным шаром и разбил ее

В США коллекционер разбил скульптуру Кунса в виде воздушного шара за 42 тысячи долларов

Фото: jeffkoons.com

Произведение всемирно известного художника Джеффа Кунса, которое оценивалось в 42 тысячи долларов, разбили на ярмарке Art Wynwood в Майами. Об этом сообщает Daily Mail.

Скульптура была выполнена в виде сделанной из воздушного шара собаки. По информации издания, одна из коллекционеров решила проверить, действительно ли работа Кунса соответствует названию. Женщина стукнула по ней, после чего та упала на пол и разлетелась на осколки.

Сотрудники выставки просили посетителей, собравшихся вокруг осколков, отойти. В этот момент один из присутствующих предложил приобрести уцелевшую часть скульптуры.

Ранее стало известно, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».

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Екатерина Подвигина
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