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03:06, 18 февраля 2023Мир

Премьер Великобритании обратится с призывом по Украине на Мюнхенской конференции

Independent: премьер Сунак на конференции в Мюнхене призовет удвоить военную помощь Киеву
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Ukrainian Presidentia/ Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по безопасности в Мюнхене обратится с призывом удвоить военную помощь Киеву. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на текст речи политика.

«Когда (президент РФ Владимир) Путин начал эту войну, он делал ставку на то, что наша решимость ослабнет. Даже сейчас он рассчитывает, что у нас сдадут нервы. Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас», — цитирует издание заявление главы британского кабмина, которое прозвучит в субботу.

Отмечается, что Сунак также попросит другие страны проявить солидарность, продемонстрировать поддержку, предоставить Киеву гарантии безопасности и укрепить ее в долгосрочной перспективе, дать передовые возможности по стандартам НАТО.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с предложением о предоставлении Украине «эксклюзивных условий» по вступлению в Евросоюз (ЕС). По его словам, для этого будет необходим соответствующий формат обсуждения данного вопроса.

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Марина Совина
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