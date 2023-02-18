В США рассказали о лжи Вашингтона об Украине

Salon: украинский конфликт может перерасти в ядерное столкновение между Россией и США

Политики в Вашингтоне лгут относительно происходящего на Украине, как когда-то врали о победах в Ираке и Афганистане, пишет американское издание Salon.

Автор уточнил, что американские военные докладывали в Конгрессе о победах США в Ираке, однако потом выяснилось, что «все это было враньем и ложью». «Сейчас Америка снова воюет, теперь на Украине. Раскрутка той же самой спирали продолжается. Общеизвестно, что первая жертва любых боевых действий — это правда», — рассказало издание.

По мнению журналиста, Запад поддерживает иллюзию того, что Украина якобы побеждает на поле боя, так как поставляет ей большое количество оружия. «В некотором смысле у Украины нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт, не обращая никакого внимания на чудовищные человеческие и материальные затраты», — уточнил он.

Журналист предупредил, что продление и эскалация украинского конфликта рискуют развязать полномасштабную войну между Россией и США, которая может перерасти в ядерное столкновение.

В январе стало известно, что в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР) наемники, в том числе американцы, использовали мобилизованных украинцев как пушечное мясо.