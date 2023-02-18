Политик из Франции Асселино заявил, что СМИ Запада не молчали бы при взрыве химикатов в РФ

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино прокомментировал экологическую катастрофу в США. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Асселино оценил американскую катастрофу и назвал ее «Чернобылем в Огайо». По его мнению, СМИ Запада не молчали бы, если взрыв химикатов произошел в России.

«Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо», — заявил политик из Франции.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Перевозивший химические вещества поезд сошел с рельсов и загорелся. Жители Восточной Палестины были эвакуированы. Позже американские экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Они предположили, что химические вещества могут распространиться в воде и воздухе.