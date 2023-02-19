Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников за сутки

МО России сообщило об уничтожении шести украинских БПЛА за сутки в ДНР, ЛНР и Херсоне

Российские средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, беспилотники были ликвидированы в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики (ДНР), Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка Луганской народной республики (ЛНР) и города Херсона.

Утром 16 февраля стало известно об атаке дронов ВСУ на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, системы ПВО сбили два беспилотника над городом и еще несколько БПЛА в акватории в зоне Крыма.