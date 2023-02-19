В ДНР объявили об эвакуации из пригорода Артемовска

В ДНР объявили об эвакуации из подконтрольных России пригородов Артемовска

Власти Донецкой народной республики (ДНР) объявили об эвакуации жителей подконтрольных России пригородов Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов, пишет ТАСС.

По его словам, жителей из пригородов Артемовска эвакуируют в Шахтерск. Он уточнил, что в ближайшее время в пункты временного размещения приедет группа беженцев из 50 человек.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций российских военных в районе Артемовска. По его словам, в настоящее время Вооруженным силам России удалось освободить село Парасковиевка и таким образом приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр.