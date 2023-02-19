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02:04, 19 февраля 2023Экономика

Россиян предупредили о праве банка повысить ставку по кредиту

Экономист Савостицкий: банк может повысить ставку в случае нарушения договора клиентом
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Заместитель заведующего кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий рассказал, в каких случаях банк вправе повысить ставку по кредиту. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Экономист отметил, что по закону банк не может менять ставку по кредиту без согласия заемщика, однако допустимы исключения при серьезном нарушении условий договора со стороны клиента. «Например, в случае нецелевого использования займа или частой просрочки платежей. Либо при сдаче ипотечной квартиры в аренду без согласия кредитной организации», — пояснил он, добавив, что в таких ситуациях решение о внесении изменений в договор принимает суд.

По словам Савостицкого, во всех остальных случаях требуется согласие клиента. Он уточнил, что в договоре должны быть прописаны условия, при которых возможно повышение ставки. Так, указал эксперт, основанием для этого может послужить, в частности, отсутствие положенной по договору страховки.

Ранее сообщалось об увеличении объема просроченных банковских кредитов физлиц на 16 процентов по итогам 2022 года. Уточняется, что в 2021 году показатель был равен 9 процентам.

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Варвара Кузьмина
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