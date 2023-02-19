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16:24, 19 февраля 2023Мир

Американский генерал назвал главную цель украинской армии

Американский генерал Ходжес назвал Крым главной целью для ВСУ из-за его военной ценности

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Захват Крыма является главной целью для украинской армии из-за его огромной военной и стратегической ценности. Об этом пишет портал The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса.

По его словам, полуостров является главной территорией, позволяющей России удерживать контроль над Азовским морем. Без доступа к нему Украина, как утверждает генерал, не сможет быстро восстановить экономику после окончания боевых действий.

«Крым — это ключ, он имеет решающее значение. Украине уже сейчас надо сосредоточиться на полуострове и экономно использовать силы на восточном направлении», — сказал Ходжес.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков пообещал жесточайший ответ в случае обстрелов со стороны Украины. Он указал, что полуостров — сакральная для России земля.

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Алевтина Запольская
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