Россиян призвали быть осторожными при подписании документа после ДТП

Юрист Кудерко: следует внимательно изучать соглашение об урегулировании убытков после ДТП

Юрист Елена Кудерко рассказала, какой документ, полученный от страховой компании после ДТП, необходимо внимательно изучить перед подписанием. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

Специалист отметила, что многие страховщики стремятся извлечь максимальную для себя выгоду, идя при этом на различные ухищрения. Она подчеркнула, что следует особое внимание уделить соглашению об урегулировании убытков, поскольку в этом документе прописаны, в частности, способ ремонта и стоимость ущерба. «Подписав такое соглашение, пострадавший в ДТП автолюбитель полностью потеряет право на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей», — пояснила Кудерко.

Она посоветовала тщательно проводить оценку ущерба, добавив, что для этого можно обратиться к независимому эксперту, который определит, насколько заявленная стоимость ремонта соответствует реальной, а также проверит, учла ли страховая компания все повреждения.

Ранее сообщалось, что в России практически перестали ремонтировать автомобили по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Отмечается, что это связано с дефицитом автозапчастей.