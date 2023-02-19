Украинские военные похитили жителя Херсона ради машины

РИА Новости: украинские военные разыграли похищение жителя Херсона ради его машины

Украинские военнослужащие разыграли похищение жителя Херсона, чтобы завладеть его машиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, в Национальную полицию Украины по Херсонской области поступило заявление о пропаже автомобиля Wolksvagen Тransporter. Ее владелец сообщил, что был остановлен четырьмя военными в селе Высунцы, которые похитили его ради транспортного средства.

«Последовало требование предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении», — сообщил собеседник агентства.

Вскоре хозяина автомобиля высадили на трассе и ему пришлось возвращаться домой пешком. Найти машину на месте похищения ему не удалось.

Ранее стало известно, что украинским военнослужащим запретили брать еду у жителей Черниговской области после случая массового отравления в войсках. Из-за пищи сомнительного качества пострадали как минимум 40 солдат и офицеров.