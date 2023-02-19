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08:18, 19 февраля 2023Ценности

Ким Кардашьян показала упражнения на ягодицы

Ким Кардашьян показала комплекс упражнений для безупречных ягодиц

Фото: @kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян, которая славится своими формами, показала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), как проходит ее тренировка. Она опубликовала в сторис несколько видео, на которых продемонстрировала упражнения на ягодицы и пресс.

Ким занималась вместе со своим тренером Сенадой Грекой. Кардашьян занималась в комплекте из черного топа и леггинсов в тон. Спортивный образ она дополнила высокими носками.

Звезда приседала со штангой, использовала фитнес-резинку и занималась на тренажерах, один из которых она назвала «убийцей». При этом она не скрывала, что некоторые упражнения даются ей нелегко. Ким рассказывала, что тренируется ежедневно, начиная в 5:30 утра.

Ранее Ким Кардашьян и ее младшая сестра Кайли Дженнер снялась в откровенных образах возле бассейна. Знаменитости снялись в бикини черного цвета, при этом Кардашьян предпочла купальник собственного бренда Skims, а Дженнер — плавательный комплект марки Good American.

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Екатерина Подвигина
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