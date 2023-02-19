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13:56, 19 февраля 2023Россия

В Кремле оценили идею Лукашенко о переговорах Путина и Байдена

Песков усомнился, что Запад поддержит идею Лукашенко о переговорах Путина и Байдена

Фото: The White House / Reuters

Коллективный Запад едва ли поддержит идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении в Минске переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Так предложение белорусской стороны оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс» в воскресенье, 19 февраля.

По словам пресс-секретаря российского президента, в настоящее время страны Запада не готовы к каким-либо мирным инициативам.

«Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным. И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у Байдена, естественно, не будет никаких остановок кроме как в Польшу», — заявил Песков.

Ранее в феврале Лукашенко заявил, что готов провести совместную встречу с Байденом и Путиным. Он предложил американскому лидеру приехать в Минск.

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Варвара Кошечкина
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