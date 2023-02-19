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05:52, 19 февраля 2023Россия

Аналитик предупредил о стремлении США развязать новую войну

Аналитик Прохватилов: США постараются развязать войну в Турции или на Ближнем Востоке

Фото: JMG / JP / Reuters

Соединенные Штаты постараются развязать новую войну для восстановления своего оборонно-промышленного комплекса. Об этом предупредил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Ura.ru.

По его мнению, американцы будут стараться расширить число горячих точек. Аналитик объяснил, что это необходимо для заключения длительных контрактов с целью получения высокой прибыли, поскольку военная отрасль США сейчас находится в кризисе. «А ведь, по сути, американскому военно-промышленному комплексу все равно, где деньги зарабатывать — на Украине или в другом месте. Они уже подвели мир к порогу ядерной войны. И будут сейчас еще где-то сейчас стараться разжечь конфликт», — сказал он.

Прохватилов предположил, что это могут быть регионы южнее Украины, например, Турция или Ближний Восток. Он добавил, что большую войну на Ближнем Востоке прогнозируют эксперты в российской разведке. «Я так думаю, что побоятся они с Китаем воевать. А сверхприбыль им нужна всерьез и надолго», — добавил эксперт.

Ранее политический аналитик Александр Асафов перечислил возможные военные конфликты 2023 года. По его словам, основные точки напряжения в 2023 году будут сосредоточены вокруг уже существующих линий разлома, где уже идут боевые действия.

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Марина Совина
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