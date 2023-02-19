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13:37, 19 февраля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об окружении и боях в Парасковиевке под Артемовском

Российский боец рассказал об окружении Парасковиевки для отрезания пути ВСУ к Артемовску

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Российский боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал об окружении и боях в Парасковиевке под Артемовском (украинское название Бахмут) для отрезания Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступа к северному логистическому пути к городу. Об этом сообщает «КП».

По словам военного, штурмовые отряды уже охватили Прасковиевку. Он также отметил, что северный логистический путь к Артемовску заблокирован и находится полностью под российским «огневым контролем».

Ранее российский военкор Евгений Поддубный заявил, что ВСУ пытаются сохранить устойчивость своих линий обороны на всем протяжении фронта, параллельно продолжая формировать ударный резерв для весенне-летнего контрнаступления. Описывая положение дел украинских войск, журналист указал, что наиболее угрожающая ситуация складывается для них в районе Артемовска и Кременной. Киевскому командованию приходится задействовать свежие подразделения, предназначенные для формирования ударных частей.

Виктория Кондратьева
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