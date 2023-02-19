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02:48, 19 февраля 2023Мир

Пелоси поддержала отправку истребителей F-16 на Украину

Экс-спикер палаты представителей Пелоси: США должны передать Киеву истребители F-16
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Max Rossi / Reuters

Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поддержала идею о передаче Вашингтоном Киеву истребителей F-16. Ее слова приводят «Известия».

Об этом Пелоси заявила в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Сейчас мы хотим [добиться передачи] F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано», — отметила она. Пелоси также выступила за начало обучения украинских летчиков управлению истребителями уже сейчас, указав, что на это потребуется время.

Она добавила, что, хотя решение о поставках пока принято не было, этот вопрос является приоритетным. Пелоси подчеркнула, что члены конгресса последовательно выполняли просьбы и запросы Украины в вопросах военной помощи.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 должны оставаться на территории страны, а поставлять их Украине не стоит. Он отметил, что это «абсолютно иная ситуация».

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Варвара Кузьмина
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