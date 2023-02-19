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03:20, 19 февраля 2023Россия

Россиянам назвали способ перейти на более выгодную пенсию

Юрист Соловьев назвал способ получать две пенсии сразу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что по закону можно перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две пенсии сразу. О том, кому и как это можно сделать, он рассказал агентству «Прайм».

Необходимо выяснить, какой из вариантов получения выплат выгоднее в текущих условиях. Например, вы получаете социальную пенсию, при этом официально работаете и копите пенсионные баллы. Когда их наберется достаточно, можно будет перейти на страховую пенсию по инвалидности. А получатели военной пенсии по потере кормильца могут перейти на пенсию по старости, если у них появляется право на надбавки.

Однако самые выгодные варианты придется искать самому — новый Фонд пенсионного и соцстрахования этим не занимается и не переводит получателей пенсии с одного вида на другой автоматически. Поэтому придется изучить законы и запросить справочную информацию в органах пенсионного или социального обеспечения.

Право получать два вида выплат определяется законами о страховой пенсии, о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, а также о государственном пенсионном страховании. На сегодняшний день получать пенсию по инвалидности и по старости могут участники ВОв, обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», а также те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число пенсионеров и выросли пенсии. По сравнению с 2021 годом сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза, тогда оно упало на 970 тысяч человек, что стало антирекордом с начала 1990-х годов.

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Екатерина Подвигина
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