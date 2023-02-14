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10:09, 14 февраля 2023Экономика

В России сократилось число пенсионеров и выросли пенсии

В России сократилось число пенсионеров до 41,78 миллиона человек

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Количество пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России (СФР), в 2022 году сократилось на 0,6 процента (232 тысячи человек), до 41,78 миллиона человек. При этом пенсии оставшихся выросли в среднем до 20,7 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные ведомства пишет РБК.

По сравнению с 2021 годом сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза, тогда оно упало на 970 тысяч человек, что стало антирекордом с начала 1990-х годов. Как отмечает издание, этот показатель не включает в себя пенсионеров, которые получают выплаты в системе силовых ведомств (МВД, Минобороны, Следственного комитета).

Гражданских пенсионеров в стране становится меньше с 2019 года, когда стартовало поэтапное повышение пенсионного возраста. С 2020 года положительная динамика объясняется пандемией COVID-19, от которой особенно пострадали пожилые люди.

В минувшем году сильнее всего снизилось количество получателей страховой пенсии по старости — минус 372,3 тысячи человек. Однако увеличилось число получателей пенсий по инвалидности, за потерю кормильца и других категорий, что частично компенсировало падение.

Также особенностью 2022 года стало резкое снижение числа работающих пенсионеров. Их стало меньше на 600 тысяч человек, общее количество опустилось до 7,9 миллиона человек. Количество неработающих пенсионеров, напротив, увеличилось на 369,6 тысячи.

Платон Щукин
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