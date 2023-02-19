Глава форума в Мюнхене сравнил выдержку Запада и Путина

Глава форума в Мюнхене заявил, что у Запада «больше выдержки, чем у Путина»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что у Запада «больше выдержки», чем у президента России Владимира Путина. Выступление транслировалось на сайте мероприятия.

«Пришли, чтобы остаться. И у нас больше выдержки, чем у Владимира Путина», — отметил он, заявив о трансатлантическом единстве государств.

По словам Хойсгена, Западу следует выполнить «домашние задания», в числе которых повышение расходов на оборонную индустрию для поддержки Киева. Также он отметил, что видеовыступление украинского лидера Владимира Зеленского произвело на него большое впечатление, и понадеялся, что в следующем году президент примет личное участие в конференции.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поворот России на «360 градусов» сделает мир счастливым. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на слова немецкого политика, назвал веселым тот факт, что «столь невежественные люди управляют Европой».