Ван И попросил Великобританию объективно относиться к развитию Китая

Ван И призвал британское правительство справедливо относиться к развитию Китая

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И во время встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Мюнхене высказался о том, что Великобритания должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая. Слова политика приводит РИА Новости.

Ван И отметил, что развитие его страны — благо для всего человечества. По его словам, модернизация крупного государства с населением в 1,4 миллиарда человек — это большой прогресс человеческой цивилизации, польза, а не угроза для мира.

Ван И также подчеркнул, что Пекин и Лондон должны способствовать здоровому развитию двусторонних отношений между странами.

Также Ван И призвал Вашингтон изменить курс в отношениях с Пекином. Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен предупредил китайского политика, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатом.