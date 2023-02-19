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08:49, 19 февраля 2023Мир

Ван И призвал Вашингтон изменить курс в отношениях с Китаем

Член ЦК КПК Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И призвал Вашингтон изменить курс в отношениях с Пекином. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление дипломат сделал в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. Встреча состоялась в субботу. 18 февраля. «Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая в отношении так называемого инцидента с аэростатом и призвал США изменить курс, трезво оценить и устранить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы», — отметили в МИД КНР.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен предупредил Ван и, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатом.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. 4 февраля военные США уничтожили аэростат в небе над Южной Каролиной. На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить запланированный визит в Пекин.

10 февраля они сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады. 12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

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Марина Совина
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