Врач-диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля

Диетолог Залетова назвала самый правильный способ приготовления картофеля

Врача-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова рассказала о том, как готовить и с чем употреблять в пищу картофель без вреда здоровью. Слова эксперта приводят «Известия».

По словам Залетовой, картофель богат кремнием, кобальтом и хромом. Но если первые два элемента содержатся и в других продуктах, произрастающих в почве, то хром есть далеко не во всех овощах. Именно этот элемент поддерживает чувствительность клеточных рецепторов тканей к инсулину и помогает правильно использовать углеводы. Они служат для энергетического обеспечения, а не откладываются в виде лишних жировых отложений. Таким образом, картофель не вреден тем, кто боится поправиться.

Картофель особенно богат витамином С. Его в нем содержится примерно 20–25 процентов от суточной потребности. Правда, при термической обработке большая часть витамина С разрушается.

Также в продукте очень много калия — даже больше, чем в бананах — чуть более 20 процентов от суточной потребности.

Кроме этого, в составе картофеля имеются аминокислоты, витамины группы В, фолиевая кислота, никотиновая кислота, микроэлементы: кальций, магний, цинк, селен, йод , а также флавоноиды (природные антиоксиданты). И это далеко не полный список.

Для лучшего сохранения полезных веществ рекомендуется варить или запекать клубни в мундире, а потом чистить. Есть кожуру не стоит, так как именно с нее начинается накопление ядовитого вещества соланина. Исключением является совсем молодой мелкий картофель. А картофель фри и по-деревенски, приготовленные в ресторанах фастфуда, опасны. Также меньше пользы в пюре и жареной картошке.

Врачи не рекомендуют употреблять картофель на ужин. По словам Залетовой, картофель — отличный гарнир к мясному или рыбному блюду при условии, чтобы к нему добавить и другие овощи. Также эксперт развеяла миф о том, что сочетать корнеплод с белковой пищей вредно. Разделять белково-углеводные продукты имеет смысл только тем, кто страдает панкреатитом.

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