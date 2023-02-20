Сумка Hermes Birkin россиянки за 1,7 миллиона рублей оказалась подделкой

Москвичка купила сумку Birkin за 1,7 миллиона рублей и получила реплику изделия

Россиянка купила сумку Birkin люксового бренда Hermes и получила поддельное изделие. Пост на эту тему появился в Telegram-канале Mash.

43-летняя Диана (фамилия не раскрывается) из Москвы заказала у байера Тихновой Н. кожаную сумку стоимостью 1,7 миллиона рублей. По словам продавца, она приобретает оригинальные вещи данной марки в США, после чего перепродает их в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Покупательница решила отнести полученную сумку на экспертизу, чтобы убедиться в ее подлинности. В ходе проверки оказалось, что на самом деле она купила реплику Birkin. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего правоохранители под видом покупателя заказали товар у мошенницы, чтобы отследить ее местонахождение.

На данный момент полицейским удалось задержать только подельницу Тихоновой, в то время как сама аферистка скрывается в Кемерове. Женщине грозит уголовная ответственность за обман клиентки и незаконное использование товарного знака Hermes.

В мае 2022 года Louis Vuitton обвинили в продаже подделок в фирменном бутике в Китае. Китайский суд обязал французскую марку выплатить компенсацию покупателю за сумку Vaugirard, которую тот приобрел в округе Чаншу за 22 350 юаней (243 тысячи рублей). По словам клиента, чье имя не называется, впоследствии третья сторона признала данную сумку репликой. Помимо возврата суммы, равной цене аксессуара, модный дом должен возместить моральный ущерб в размере его трехкратной стоимости.