Белый дом подтвердил разговор с властями России перед визитом Байдена в Киев

Белый дом: власти России были предупреждены о визите Байдена в Киев за несколько часов

Власти США действительно связывались с российскими коллегами, чтобы предупредить их о скором визите президента страны Джо Байдена в Киев. Звонок состоялся за несколько часов до его прибытия, пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Там объяснили, что политик счел важным совершить эту поездку и показать, что Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку.

Ранее о таких контактах писали западные СМИ. Стороны старались избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отмечалось в сообщениях источников в Белом доме.