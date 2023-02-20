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12:22, 20 февраля 2023Россия

В Госдуме высказались о легализации ЧВК

Депутат Госдумы Швыткин заявил, что легализовать ЧВК можно за полгода

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Законодательно определить статус частных военных компаний (ЧВК) в России возможно в период от полугода. Так о легализации ЧВК высказался депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин, его слова приводит НСН.

По словам Швыткина, официально таких инициатив в Госдуму пока не поступало, однако парламентарии уже обсуждают возможное принятие этого закона.

«Если будет инициатива, то [легализация] может занять в среднем до полугода. Пока с такой инициативой не выходили, но в кулуарах мы это обсуждаем и поддержим возможное его урегулирование в правовом плане», — приводит издание слова депутата. Он отметил, что депутаты также обсуждают приравнивание бойцов существующих ЧВК к военнослужащим, чтобы они могли получать соответствующие льготы.

По состоянию на февраль 2023 года деятельность ЧВК попадает под действие двух статей УК: «Наемничество» и «Организация незаконного вооруженного формирования».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о планах создать ЧВК после завершения работы на госслужбе.

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Марк Леонов
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