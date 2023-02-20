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19:32, 20 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на четыре года за нападение на соседа из-за замечания сыну

В Амурской области осудили на четыре года женщину, изрезавшую соседа за замечание ее сыну

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сковородинский районный суд Амурской области приговорил к четырем годам лишения свободы женщину за нападение на мужчину. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает MK.RU.

Россиянку признали виновной по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

По данным издания, в марте 2022 года фигурантка пришла в гости с взрослым сыном к соседям. Они выпивали, когда родственник осужденной разбил бутылку с алкоголем, а хозяин жилища, разозлившись, стал оскорблять его и ударил по лицу. Тогда россиянка напала на обидчика сына и изрезала его кухонным ножом.

Кроме того, она угрожала расправой еще одной женщине. Затем фигурантка ушла домой вместе с сыном.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийске будут судить юношу, убившего друга и похитившего 2,7 миллиона рублей.

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Екатерина Власова
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