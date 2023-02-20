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08:52, 20 февраля 2023Экономика

В России возник дефицит специалистов в двух областях

HeadHunter: в России возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров

Фото: Shutterstock

На российском рынке труда возник дефицит аналитиков и биржевых брокеров. Об этом заявила РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Хотя количество предложений в этих двух областях снизилось, на одну вакансию для инвестаналитика приходится всего два резюме соискателя, активно ищущего работу. «Этим объясняется превышение предлагаемой зарплаты (медиана по России – 115 тысяч рублей) над ожидаемой (100 тысяч рублей)», — пояснила Игнатова.

Фактическая зарплата работников в России в третьем квартале прошлого года увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 90,5 тысячи рублей до вычета налогов). Санкционный кризис вынудил работодателей начать «зарплатную гонку» в строительстве и логистике из-за дефицита специалистов в этих отраслях.

В случае затяжного кризиса в ближайшие пару лет госкомпании и бюджетные учреждения станут основными работодателями, а роль частного бизнеса, в особенности малого и среднего, будет уменьшаться, считают эксперты, предсказывая также дефицит рабочих и инженеров.

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Платон Щукин
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