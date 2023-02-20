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13:36, 20 февраля 2023Среда обитания

Российский актер рассказал о нежелании переезжать в Москву

Актер Антон Жижин рассказал, что не хотел переезжать в Москву из Екатеринбурга

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Антон Жижин заявил, что долгое время не хотел переезжать из Екатеринбурга в Москву. О своем нежелании менять место жительства он рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Жижин отметил, что проживал в Екатеринбурге, когда начал сниматься в кино, однако после очередного сезона одного из сериалов решил остаться с семьей в Москве. «Я занят в спектаклях здесь, мы много гастролируем. В связи с этим мне пришлось переехать. Я до последнего не хотел: думал, буду сниматься какое-то время в кино и спокойно жить в Екатеринбурге. Три года так и происходило, но потом мы поняли, что надо быть здесь», — объяснил актер.

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Актер отметил, что вырос в деревне и переехал в Екатеринбург, где ему было комфортно находиться. При этом Москву он рассматривал как место, где можно развивать карьеру. «Екатеринбург — первый город, в который я переехал из деревни. Я деревенский человек. Екатеринбург для меня — как небольшая деревня, где мне тепло, хорошо, куда я приезжаю на пару дней, а Москва — рабочий город. Деревенские корни меня не отпускали», — добавил Жижин.

Ранее российский и эстонский актер театра и кино Кирилл Кяро рассказал, что во время учебы в театральном училище в Москве жил в общежитии. Он отметил, что заселение заняло у него около месяца, так как он долго не мог найти коменданта.

Нина Ташевская
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