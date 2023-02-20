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20:22, 20 февраля 2023Экономика

Стоимость приготовления традиционного блюда из курятины рекордно выросла

Во Франции рекордно выросла стоимость приготовления coq au vin

Фото: Radu Dumitrescu / Shutterstock

Во Франции из-за роста инфляции выросла стоимость приготовления традиционного блюда из курятины — петуха в вине. Как сообщает Bloomberg, индекс coq au vin, основанный на корзине наиболее часто используемых ингредиентов для знаменитого куриного рагу, в январе подскочил на 14,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сейчас приготовление блюда обходится в среднем в 18,7 евро — это рекордное значение, отмечает агентство.

При этом инфляция во Франции остается одной из самых низких в еврозоне. Потребительские цены выросли в январе на 6 процентов. Мясо птицы подорожало на 17,8 процента в годовом исчислении, а масло и морковь подорожали более чем на 20 процентов. Средняя цена пол-литра вина, используемого в рецепте, в январе составляла 4,7 евро (плюс 8,2 процента год к году).

Coq au vin, он же «петух в вине», — традиционное блюдо французской кухни. Существует множество рецептов, но «правильным» считается использование именно петухов, желательно годовалых и весом не более трех килограммов. Также для приготовления необходимо вино, причем дешевым оно быть не может: это должна быть та же марка, что подается непосредственно при подаче самого coq au vin на стол.

В современной кулинарии от традиционного рецепта отходят, и сейчас блюдо чаще всего готовится из более нежных куриных грудок и бедер, тушенных в вине и медленно готовящихся в мультиварке. Рецепт может варьироваться — некоторые добавляют шпик, а другие — немного бренди или коньяка, но ключевым ингредиентом остается красное вино, обычно из Бургундии.

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Платон Щукин
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